В Минске на репетиции парада ко Дню победы поймали больного коронавирусом

Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ, а на репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, сбежавший из больницы. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой" по сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада. Сотрудники ОМОНа, охраняющие место проведения парада, сказали, что это был человек с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы.

После осмотра медиками в "противочумных" костюмах мужчину увезла скорая помощь.