В Минске на репетиции парада ко Дню победы поймали больного коронавирусом

Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ, а на репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, сбежавший из больницы. Об этом сообщает "Радыё Свабода". Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой" по сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада. Сотрудники ОМОНа, охраняющие место проведения парада, сказали, что это был человек с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы. После осмотра медиками в "противочумных" костюмах мужчину увезла скорая помощь. Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - хороший урок для наркоманов и курильщиков. Кроме того, Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавирус.