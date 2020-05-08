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  • В Минске на репетиции парада ко Дню победы поймали больного коронавирусом
08 мая 2020, пятница, 17:24 110
Европа 2020-05-08T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Минске на репетиции парада ко Дню победы поймали больного коронавирусом

В Минске на репетиции парада ко Дню победы поймали больного коронавирусом

Ольга Фандорина
Беларусь, Минск, Коронавирус, коронавирус в Беларуси
Минск. Фото: svaboda.org
Минск. Фото: svaboda.org

Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ, а на репетиции парада в столице Беларуси был задержан мужчина с положительным тестом на коронавирус, сбежавший из больницы. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Мужчина был задержан возле стелы "Минск-город герой" по сообщению сотрудников ОМОНа, охраняющих место для парада. Сотрудники ОМОНа, охраняющие место проведения парада, сказали, что это был человек с положительным тестом на коронавирус, который сбежал из больницы.

После осмотра медиками в "противочумных" костюмах мужчину увезла скорая помощь.

 
 

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - хороший урок для наркоманов и курильщиков. 

Кроме того, Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавирус. 

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