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  • После парада на 9 мая количество больных пневмонией в Беларуси сократилось в два раза, – Лукашенко
13 мая 2020, среда, 18:54 27
Мир 2020-05-13T18:56:29+03:00
Українські Новини
После парада на 9 мая количество больных пневмонией в Беларуси сократилось в два раза, – Лукашенко

После парада на 9 мая количество больных пневмонией в Беларуси сократилось в два раза, – Лукашенко

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Карантин, коронавирус в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который считает, что методом Беларуси в борьбе с коронавирусом воспользовались и другие страны, заявил о том, что после проведения парада на 9 мая в стране, количество больных пневмонией снизилась в два раза. Об этом передает ОНТ. 

Президент утверждает, что проведение парада положительно повлияло на тех, кто болен пневмонией. 

"Что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", – заявил Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что пребывание на открытом воздухе во время парада не приносит вред, а наоборот - помогает поддерживать иммунитет. Он считает, что постоянное нахождение в закрытых помещениях вредит здоровью. 

"По поводу парада – абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там будут замкнутыми", сказал Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко рекомендует гражданам, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, устроиться на "нелюбимую" работу на время кризиса. 

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