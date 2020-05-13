После парада на 9 мая количество больных пневмонией в Беларуси сократилось в два раза, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который считает, что методом Беларуси в борьбе с коронавирусом воспользовались и другие страны, заявил о том, что после проведения парада на 9 мая в стране, количество больных пневмонией снизилась в два раза. Об этом передает ОНТ.

Президент утверждает, что проведение парада положительно повлияло на тех, кто болен пневмонией.

"Что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", – заявил Лукашенко.

Лукашенко утверждает, что пребывание на открытом воздухе во время парада не приносит вред, а наоборот - помогает поддерживать иммунитет. Он считает, что постоянное нахождение в закрытых помещениях вредит здоровью.

"По поводу парада – абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там будут замкнутыми", – сказал Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко рекомендует гражданам, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, устроиться на "нелюбимую" работу на время кризиса.