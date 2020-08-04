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  • Лукашенко заявив, що Білорусь впоралася "з бідою коронавірусу"
04 серпня 2020, вівторок, 15:04 10
Світ 2020-08-04T17:30:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що Білорусь впоралася "з бідою коронавірусу"

Лукашенко заявив, що Білорусь впоралася "з бідою коронавірусу"

Елизавета Кесельман
Білорусь, Олександр Лукашенко, коронавірус в Білорусі
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна, яка так і не вводити серйозних карантинних заходів, впоралася з бідою під назвою коронавірус. Про це повідомляє БелТА.

За словами чиновника, світові гравці нібито використовують пандемію як прикриття для бесцеремонної реалізації своїх інтересів. Пандемія оголила всі системні проблеми.

Разом з тим, він заявив, що епідемія серйозно перевірила на міцність білоруське суспільство.

"Основний висновок: ми витримали цей іспит і впоралися з цим лихом! Хто не сліпий, це бачить!", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь провела парад на 9 травня , на який навіть запросив президентів інших країн. А на репетиції самого параду в Мінську "зловили" хворого на коронавірус.  

Пізніше Лукашенко заявив, що кількість хворих запалення легенів знизилося в 2 рази  після проведення параду на 9 травня. 

Крім того, сам Лукашенко зізнався, що перехворів на коронавірус. 

А до цього, Лукашенко рекомендував безробітним громадянам на час кризи влаштуватися на "нецікаву" роботу.

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