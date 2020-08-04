Лукашенко заявив, що Білорусь впоралася "з бідою коронавірусу"

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна, яка так і не вводити серйозних карантинних заходів , впоралася з бідою під назвою коронавірус. Про це повідомляє БелТА.

За словами чиновника, світові гравці нібито використовують пандемію як прикриття для бесцеремонної реалізації своїх інтересів. Пандемія оголила всі системні проблеми.

Разом з тим, він заявив, що епідемія серйозно перевірила на міцність білоруське суспільство.

"Основний висновок: ми витримали цей іспит і впоралися з цим лихом! Хто не сліпий, це бачить!", - заявив Лукашенко.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь провела парад на 9 травня , на який навіть запросив президентів інших країн. А на репетиції самого параду в Мінську "зловили" хворого на коронавірус.

Пізніше Лукашенко заявив, що кількість хворих запалення легенів знизилося в 2 рази після проведення параду на 9 травня.

Крім того, сам Лукашенко зізнався, що перехворів на коронавірус.

А до цього, Лукашенко рекомендував безробітним громадянам на час кризи влаштуватися на "нецікаву" роботу.