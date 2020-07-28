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28 июля 2020, вторник, 18:17 23
Мир 2020-07-28T18:30:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко признался, что переболел коронавирусом

Лукашенко признался, что переболел коронавирусом

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, Беларусь, Коронавирус, Коронавирус у Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. Об этом он рассказал во время посещения воинской части, где встречался с силовиками, передает БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.


Лукашенко отметил, что результаты его теста подтверждают его же слова о том, что 97% населения страны переносят коронавирус бессимптомно.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, - добавил Александр Лукашенко. - Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус".

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявлял, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса. 

Ранее в ВОЗ настаивали на усилении карантинных мер в Беларуси из-за коронавируса. 

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