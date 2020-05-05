Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее предупредила Беларусь о последствиях проведения парада на 9 мая, и призвала президента Александра Лукашенко отменить празднование. Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев повторно выразил переживания о последствиях парада, однако Лукашенко приглашает глав других стран принять участие в парае. Об этом сообщает TUT.BY. "Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое беспокойство вызывает возможное участие в этом мероприятии людей преклонного возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", — подчеркнул Бердыклычев. Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает на парад глав других государств. "Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это наиболее пострадавшая республика — живой памятник войне", — заявил Лукашенко. При этом он считает, что массовые мероприятия 9 мая не ухудшат ситуацию с коронавирусом в стране. "Вчера, когда проехался по Минску, мне показалось, что весь город был на улицах, в парках", — добавил Лукашенко. Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - хороший урок для наркоманов и курильщиков. Кроме того, Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавирус.