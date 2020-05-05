подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.9 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ
05 мая 2020, вторник, 15:00 319
Мир 2020-05-05T15:15:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ

Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, ВОЗ, коронавирус в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее предупредила Беларусь о последствиях проведения парада на 9 мая, и призвала президента Александра Лукашенко отменить празднование. Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев повторно выразил переживания о последствиях парада, однако Лукашенко приглашает глав других стран принять участие в парае. Об этом сообщает TUT.BY.

"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое беспокойство вызывает возможное участие в этом мероприятии людей преклонного возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", — подчеркнул Бердыклычев.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает на парад глав других государств.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это наиболее пострадавшая республика — живой памятник войне", — заявил Лукашенко.

При этом он считает, что массовые мероприятия 9 мая не ухудшат ситуацию с коронавирусом в стране.

"Вчера, когда проехался по Минску, мне показалось, что весь город был на улицах, в парках", — добавил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса - хороший урок для наркоманов и курильщиков. 

Кроме того, Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавирус. 

 
Больше новостей о: Александр Лукашенко Беларусь ВОЗ коронавирус в Беларуси

Лукашенко еще ни разу не сдавал тест на коронавиру...
В разгар эпидемии коронавируса Лукашенко сажает де...
Количество инфицированных коронавирусом в Беларуси...
В ВОЗ рассказали, что происходит с организмом чело...
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса
Власти готовятся открыть метро в июне
Новости
Тариф на экстренную помощь при COVID-19 составляет 12,1 тыс. гривен/месяц 15:18
Генпрокуратура передала дело против Пшонки и его сына в НАБУ 15:07
Решающие бои впереди, - бойцов Азова поздравили с шестой годовщиной 15:05
Лукашенко приглашает президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ 15:00
В МОЗ предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заразиться 14:51
больше новостей
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
больше новостей
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция 07:00 Инфографика
больше новостей
В Киеве открылись три рынка, 6 мая откроются еще два, — Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok