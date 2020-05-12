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  • Лукашенко рекомендует безработным гражданам на время кризиса устроиться на "нелюбимую" работу
12 мая 2020, вторник, 21:58 180
Мир 2020-05-12T21:59:10+03:00
Українські Новини
Лукашенко рекомендует безработным гражданам на время кризиса устроиться на "нелюбимую" работу

Лукашенко рекомендует безработным гражданам на время кризиса устроиться на "нелюбимую" работу

Елизавета Кесельман
Кризис, Беларусь, Безработица, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Беларуси
Александр Лукашенко. Скриншот видео ОНТ
Александр Лукашенко. Скриншот видео ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который утверждает, что другие страны "скопировали" метод Беларуси в борьбе с коронавирусом, утверждает, что в стране достаточное количество вакансий для граждан, кторые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. Об этом передает БЕЛТА.

Как утверждает президент, в Беларуси есть запасные вакансии, на которые граждане вполне могут устроиться на время эпидемии коронавируса. 

Так, у Лукашенко обсудили проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

"Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке... Это непростое время человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им", - отметил глава Беларуси.

По его словам, в стране был выбран такой метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы при сохранении жизни и здоровья людей продолжать и экономическую деятельность в государстве.

"Мы ведь не закрывали ни одно производство, ни один ресторан, ни один кинотеатр - мы вообще ничего не закрывали и никого не ограничивали. Мы просто предупредили людей: берегите себя", - подчеркнул Лукашенко.

В проекте указа говорится о поддержке таких категорий, как многодетные семьи, люди с инвалидностью и родители, воспитывающие детей-инвалидов. Обсуждалось принятие дополнительных мер их поддержки в части пенсионного обеспечения, социальной защиты и медицинской помощи.

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси коронавирусом заразились почти 25 тысяч человек. 

Кроме того, Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, но хорошо себя чувствует.

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