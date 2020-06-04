Лукашенко считает, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса

Беларусь стала одной из "бунтующих" стран, где отказались соблюдать карантинные меры вопреки предупреждениям Всемирной организации здравоохранения. Президент Беларуси Александр Лукашенко с уверенностью заявил, что весь мир уже окончательно убедился в правильности его решения не вводить карантин во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам президента, упреки и жалобы вадрес парламена Беларуси о том, что действия страны по борьбе с коронавирусной инфекцией были неправильными являются абсолютно абсурдными.

"А что не так? Что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав", — заявил Лукашенко.

Беларусь последовательно отказывается вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь провела парад на 9 мая, на который даже пригласил президентов других стран. А на репетиции самого парада в Минске "поймали" больного коронавирусом.

Позднее Лукашенко заявил, что количество больных пневманией снизилось в 2 раза после проведения парада на 9 мая.