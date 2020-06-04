подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Лукашенко считает, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса
04 июня 2020, четверг, 17:32 260
Мир 2020-06-04T18:45:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко считает, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса

Лукашенко считает, что мир убедился в правильности его решения отказаться от карантина из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, коронавирус в Беларуси, Карантин в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Беларусь стала одной из "бунтующих" стран, где отказались соблюдать карантинные меры вопреки предупреждениям Всемирной организации здравоохранения. Президент Беларуси Александр Лукашенко с уверенностью заявил, что весь мир уже окончательно убедился в правильности его решения не вводить карантин во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА. 

По словам президента, упреки и жалобы вадрес парламена Беларуси о том, что действия страны по борьбе с коронавирусной инфекцией были неправильными являются абсолютно абсурдными.

"А что не так? Что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав", — заявил Лукашенко.

Беларусь последовательно отказывается вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь провела парад на 9 мая, на который даже пригласил президентов других стран. А на репетиции самого парада в Минске "поймали" больного коронавирусом.  

Позднее Лукашенко заявил, что количество больных пневманией снизилось в 2 раза после проведения парада на 9 мая. 

Больше новостей о: Александр Лукашенко Беларусь коронавирус в Беларуси Карантин в Беларуси

Владельцы "евроблях" будут платить штрафы за нарушение ПДД не как все, а при попытке выехать за границу
Снижение стоимости отелей и отмена виз: о чем Зеленский договорился с туристическим бизнесом
Новости
В Украине открываются рестораны: новые правила работы 18:42
Фракция Порошенко в Херсонском горсовете разбежалась 18:36
Германия заявила о доказательствах кибератаки России на Бундестаг в 2015 году 18:30
"Платформа Бойко" назвала обманом обещания Зеленского о скором мире 18:18
В Украине больше не будет "генералов армии": появились новые военные звания 18:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
Первый зам Офиса Президента Трофимов заработал 625 тыс. гривен, а машину купил за 710 тыс. гривен 21:59
больше новостей
Не нарушал, а проверял, – главный санврач заступился за Зеленского в Хмельницком
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok