В Минздраве рассказали о правилах въезда в Украину для иностранцев

В Министерстве здравоохранения рассказали о правилах въезда для иностранцев в Украину, где ввели "зональный" карантин. Иностранцы, прибывающие из стран, отнесенных к "красной" зоне карантина, должны пройти обсервацию или самоизоляцию. Об этом на брифинге во вторник, 4 августа, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Чтобы не проходить обсервацию или самоизоляцию, иностранец по прибытию может сдать ПЦР-тест после установки приложения "Дій вдома". Также если иностранный гражданин за 48 часов сделал ПЦР-тест до момента пересечения границы Украины", – заявил министр здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, заболеваемость коронавирусом в Украине после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое.

Кроме того, в Киевской области начало расти количество новых случаев COVID-19.

Тем временем, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос на 24% за неделю, а в понедельник, 4 августа, госпитализировано было в 1,5 раза больше больных коронавирусом, чем в воскресенье.