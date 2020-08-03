В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Украине вырос за неделю на 24% до 82,8 случая на 100 тыс. населения.

Об этом свидетельствует сообщение на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения", - сказано в нем по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по предоствращению распространения коронавируса.

По данным Офиса Президента, по состоянию на 27 июля этот показатель составлял 66,7 случая на 100 тыс. населения,7 июля - 62,4 случая, а 1 июля - 58.

На данный момент, по словам Шмыгаля, заполненность больничных коек в Закарпатской области составляет почти 69%, а в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях - более 40%.

В ответ на озвученные правительством данные Зеленский потребовал от Кабинета Министров коммуникации с гражданами об условиях адаптивного карантина, которые начинают действовать с сегодняшнего дня.

"Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит деление на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", - сказано в сообщении.

Президент также запросил у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко информацию о предпринимаемых экономических мерах для защиты граждан от негативных последствий пандемии.

"Министр сообщил, что правительство возмещает две трети зарплаты 358 тысячам граждан, трудоустроенных 180 тысячами ФЛП, находящимся в вынужденных временных отпусках и поэтому потерявшим оплату труда. Правительство также максимально упростило выплаты по безработице, что помогает получить их 510 тысячам украинцев. Отдельно министр отметил запуск программы кредитования "5-7-9%" и компенсации налоговых ставок аграриям", - говорится в сообщении.

Зеленский в ответ выразил сомнение в том, что эти программы предметно помогают большому количеству украинцев.

"Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, либо обеспечивать место работы. Настал тот момент жизни, когда надо создавать огромное количество рабочих мест. И перезапуск государственных предприятий, промышленности должен сыграть в этом стратегическую роль", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что правительство тратит на поддержку бизнеса миллиарды, сохранило сотни тысяч рабочих мест и трудоустроило 240 тыс. человек.

Зеленский также поднял вопрос обеспечения украинских ученых всеми условиями для создания в будущем в Украине лекарств и вакцин - необходимыми оборудованием, лабораториями, финансированием и так далее.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 августа "красный уровень" эпидемической опасности установлен в Луцке, Тернополе и в Кицманском районе Черновицкой области.

Несмотря на отнесение к "красной зоне" советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил, что город не намерен останавливать общественный транспорт, а Тернопольский горсовет - что город будет работать в обычном режиме.