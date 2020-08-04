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04 серпня 2020, вівторок, 11:39 18
Суспільство 2020-08-04T14:00:04+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли про правила в'їзду в Україну для іноземців

У МОЗ розповіли про правила в'їзду в Україну для іноземців

Елизавета Кесельман
МОЗ, Максим Степанов, МОЗ України, Україна, коронавірус в Україні, в'їзд в Україну, червона зона

Після того, як список країн, віднесених до "червоної зони" розширили, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про правила в'їзду на територію країни. Відтепер іноземці, які прибувають з "червоної зони" карантину, мають пройти обсервацію або самоізоляцію, чи здати ПЛР-тест на коронавірус.

Про це на брифінгу у вівторок, 4 серпня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Щоб не проходити обсервацію або самоізоляцію, іноземець по прибуттю може здати ПЛР-тест після установки програми "Дій вдома". Також якщо іноземний громадянин за 48 годин зробив ПЛР-тест до моменту перетину кордону України", - заявив міністр охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зріс показник захворюваності на 24% до 82,8 випадки на 100 тис. населення.

Так, за минулу добу, 3 серпня захворюваність впала на 30,1% – заразилися Covid-19 692 людини, однак смертність зросла вдвічі – померли 20 осіб.

Тим часом в Україні набрав чинності "зональний карантин", яким регіони діляться на чотири зони карантинних обмежень залежно від епідеміологічної ситуації.

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