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03 августа 2020, понедельник, 09:06 379
Общество 2020-08-03T09:06:45+03:00
Українські Новини
В Украине вступил в силу "зональный карантин": подробная карта регионов

В Украине вступил в силу "зональный карантин": подробная карта регионов

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, Адаптивный карантин, Зональный карантин
Карта Украины. Фото: reachinitiative.maps.arcgis.com
Карта Украины. Фото: reachinitiative.maps.arcgis.com

В Украине сегодня, 3 августа, вступило в силу распределение Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации, и как объяснил глава МОЗ, политического контекста в этом не усматривается. 

С сегодняшнего дняУкраина будет разделена на четыре зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленая, красная, оранжевая и желтая.

Для населенных пунктов и районов из зеленой зоны будут действовать правила карантина, установленные по всей стране. В красной зоне вводятся дополнительные ограничения. Оранжевая - вводит ограничения для заведения размещения и массовых мероприятий. Желтая - является буферной зоной.

В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы:

Красная: города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая: Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области.

Желтая: Винница и Могилев-Подольский; Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области; город Нововолынск; Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области; города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский; Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области; Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области; Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Как сообщали Українські Новини, Украина изменила правила возвращения из-за границы: полный список "зеленых" и "красных" стран

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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