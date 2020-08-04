В понедельник госпитализировано в 1,5 раза больше больных коронавирусом, чем в воскресенье

3 августа было госпитализировано 250 больных коронавирусной инфекцией, в то время, как за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 1 061 человека. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Было госпитализировано 250 человек", - сказал он. Среди 1 061 человек, у которых 3 августа была подтверждена коронавирусная инфекция, 73 ребенка и 66 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 5 236 детей и 8 865 медработников. Согласно сообщению Центра общественного здоровья, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 18 715 заболевшим. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 546 больных коронавирусной инфекцией. При этом по состоянию на утро 4 августа в больницах находятся 4 969 человек, 132 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди выздоровевших 6 521 медработник. 2 августа было госпитализировано 158 больных коронавирусной инфекцией. Министерство здравоохранения не исключает перегрузки больниц больными коронавирусной инфекцией при поступлении в стационар 200 человек ежедневно. Как сообщали Українські Новини, Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса. Также в Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю.