В Киевской области начало расти количество новых случаев COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 3 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 32 человека до 3 877, умерших - на 1 человека до 65.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 877 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 342 детей и у 600 медицинских работников. За сутки подтверждено 32 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 13 лет и у 27 взрослых", - сказано в нем.

2 заболевших были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 30 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 706 больных, на самоизоляцию - 3 171.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 65 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае", - написано в сообщении.

За сутки выздоровели 49 человек, за все время - 2 766.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Украине после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое.

Кроме того, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос на 24% за неделю.