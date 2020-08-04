подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 августа 2020, вторник, 10:59 602
Медицина 2020-08-04T11:00:12+03:00
Українські Новини
В Киевской области начало расти количество новых случаев COVID-19

В Киевской области начало расти количество новых случаев COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Covid-19, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киевской области. Фото: freepik
Коронавирус в Киевской области. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 3 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 32 человека до 3 877, умерших - на 1 человека до 65.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 877 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 342 детей и у 600 медицинских работников. За сутки подтверждено 32 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 13 лет и у 27 взрослых", - сказано в нем.

2 заболевших были госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 30 пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

За весь период эпидемии в больницы были отправлены 706 больных, на самоизоляцию - 3 171.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 65 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае", - написано в сообщении.

За сутки выздоровели 49 человек, за все время - 2 766.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Украине после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое.

Кроме того, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос на 24% за неделю.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Смерть от коронавируса Covid-19 заражение коронавирусом Коронавирус в Киевской области Выздоровление от коронавируса

В понедельник госпитализировано в 1,5 раза больше ...
Заболеваемость коронавирусом после двухдневного па...
В Киевской области за сутки зарегистрировали всего...
В Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос...
Заболеваемость коронавирусом после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое
Угрожавшему взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримову сообщили о подозрении в совершении теракта
Новости
Россия планирует через полгода начать испытания на детях вакцины от коронавируса 11:09
Куда жаловаться, если исчезли бесплатные прививки: объяснение от МОЗ 11:08
В Киевской области начало расти количество новых случаев COVID-19 10:59
Доллар стремительно растет. Курс валют на 4 августа 10:53
Чехия поделила свою территорию на четыре карантинные зоны 10:37
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за август: как будут проводить оплату
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok