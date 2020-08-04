Заболеваемость коронавирусом после двухдневного падения начала увеличиваться, а смертность выросла вдвое

3 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 061 до 74 219, количество умерших от заболевания - на 26 человек до 1 764 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 7,2%, количество новых летальных случаев увеличилось в 2 раза.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 4 августа в Украине зарегистрированы 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 764 летальных, 40 613 человек выздоровели.

За сутки зафиксирован 1 061 новый случай, выздоровели 737 человек, умерли 26 человек.

Таким образом, 4 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 1 061 против 737.

Количество новых случаев заболевания 3 августа составило 1,45% от общего количества заболевших на 2 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 4 августа составило 31 842 человека, что на 0,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (10 067), в Киеве (8 662) и Ривненской области (6 355).

В Черновицкой области зафиксированы 6 229 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 384 случаев, в Ивано-Франковской - 5 041, в Харьковской - 4 093, в Волынской - 4 008, в Киевской - 3 877, в Одесской - 3 545, в Тернопольской - 3 121, в Винницкой - 2 848, в Житомирской - 1 967, в Днепропетровской - 1 459, в Хмельницкой - 1 200 случаев.

955 случаев выявлены в Черкасской области, 909 случаев - в Черниговской, 903 случаев - в Донецкой, 851 случаев - в Запорожской, 711 случаев - в Кировоградской, 648 случаев - в Николаевской, 560 случаев - в Сумской, 466 случаев - в Полтавской, 230 случаев - в Херсонской и 130 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 24% за неделю.

Также несмотря на отнесение к "красной зоне" советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил, что город не намерен останавливать общественный транспорт, а Тернопольский горсовет - что город будет работать в обычном режиме.