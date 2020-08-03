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03 августа 2020, понедельник, 14:58 10
Общество 2020-08-03T14:59:30+03:00
Українські Новини
Половина родителей против онлайн учебы в школах, – соцопрос

Половина родителей против онлайн учебы в школах, – соцопрос

Виолетта Чайковская
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Школа. Дистанционное образование. Фото: pixabay
Школа. Дистанционное образование. Фото: pixabay

49,7% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива не поддерживают дистанционное обучение в школах в карантин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, как они относятся к проведению дистанционного обучения в школах в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в марте-мае.

49,7% опрошенных ответили, что не поддерживают его (24,6% - категорически, 25,1% - скорее против), 32,3% - поддерживают (9,9% - полностью, 22,4% - скорее за), 18% затруднились ответить.

Также у респондентов поинтересовались, с какими проблемами они столкнулись во время дистанционного обучения.

26,1% ответили, что со снижением уровня успеваемости детей, 21,6% - недостатком внимания учителей к потребностям детей, 21,3% - плохим качеством интернета, 19% - недостатком или отсутствием устройств для онлайн-обучения.

Кроме того, респондентов попросили оценить качество среднего образования в Украине в целом.

44,5% считают его средним, 36,4% - низким, 10,1% - высоким, 8,9% затруднились ответить.

Помимо этого их спросили о поддержке внешнего независимого оценивания как системы поступления в высшие учебные заведения.

67,4% опрошенных поддерживают ВНО, 13,6% - нет.

Относительно причин поддержки, 68,6% респондентов согласны, что ВНО поставило всех абитуриентов в равные условия, а 60,4% - что оно позволило уменьшить уровень коррупции при поступлении в вузы.

Опрос проводился 3-9 июля методом личного интервью среди 2 022 совершеннолетних респондентов из подконтрольных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, хотя учебный год и завершался онлайн из-за карантина, но, по мнению Президента Владимира Зеленского, к дистанционному обучению с сентября 2020 Украина не готова. 

Несмотря на коронавирус, учебный год начнется с 1 сентября, но в каждом регионе будут свои карантинные нормы.

Недавно Минздрав утвердил рекомендации для работы школ в карантин.

МОЗ рассказал, как будут работать школы с 1 сентября по Украине, а столичная мэрия – как школьники Киева пойдут на учебу с 1 сентября

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