Учебный год в школах завершится дистанционно, - Минобразования

Министерство образования сообщает, что учебный год в школах завершится дистанционно. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров, передают Українськi Новини. "Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно", - сказано в нем. Из-за продления Кабмином карантина занятия будут продолжать проводиться дистанционно. Занятия продлятся до 31 мая, до 1 июля должен будет быть завершен учебный год. Также до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей знаний. В течение июня школы на педагогических советах рассмотрят вопрос о переводе учащихся в следующий класс. Выпускники 11 классов получат документ о получении образования после завершения ГИА в форме ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы должны будут прислать копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года. В этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена. Для предотвращения распространения коронавируса Минобразования рекомендует в этом году воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности последних звонков и выпускных вечеров. Как сообщали Українськi Новини, ранее в Минобразования рассказали о самых популярных уроках в школе онлайн. Также в Минобразования разъяснили абитуриентам процедуру подачи документов в ВУЗы. ООН отмечает, что пандемия снизит эффективность системы образования во всем мире.