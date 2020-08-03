Половина батьків проти онлайн навчання в школах

49,7% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні

ініціативи" ім. І. Кучеріва не підтримують дистанційне навчання в школах в карантин.

Респондентів запитали, як вони ставляться до проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19) в березні-травні.

49,7% опитаних відповіли, що не підтримують його (24,6% - категорично, 25,1% - швидше проти),

32,3% - підтримують (9,9% - повністю, 22,4% - швидше за) , 18% не змогли відповісти.

Також у респондентів поцікавилися, з якими проблемами вони зіткнулися під час дистанційного навчання.

26,1% відповіли, що зі зниженням рівня успішності дітей, 21,6% - браком уваги вчителів до

потреб дітей, 21,3% - поганою якістю інтернету, 19% - недоліком або відсутністю пристроїв

для онлайн-навчання.

Крім того, респондентів попросили оцінити якість середньої освіти в Україні в цілому.

44,5% вважають його середнім, 36,4% - низьким, 10,1% - високим, 8,9% не змогли відповісти.

Крім цього їх запитали про підтримку зовнішнього незалежного оцінювання як системи вступу до вищих навчальних закладів.

67,4% опитаних підтримують ЗНО, 13,6% - ні.

Щодо причин підтримки, 68,6% респондентів згодні, що ЗНО поставило всіх абітурієнтів в рівні умови, а 60,4% - що воно дозволило зменшити рівень корупції під час вступу до вищих навчальних закладів.

Опитування проводилося 3-9 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 022 повнолітніх респондентів з підконтрольних територій.

Як повідомляли Українськi Новини, хоча навчальний рік і завершувався онлайн через карантин, але, на думку Президента Володимира Зеленського, до дистанційного навчання з вересня 2020 Україна не готова.

Попри коронавірус, навчальний рік почнеться з 1 вересня, але в кожному регіоні будуть свої карантинні норми.

МОЗ розповів, як будуть працювати школи з 1 вересня по Україні, а столична мерія - як школярі Києва підуть на навчання з 1 вересня.