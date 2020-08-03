підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 серпня 2020, понеділок, 14:58 14
Суспільство 2020-08-03T18:00:03+03:00
Українські Новини
Половина батьків проти онлайн навчання в школах

Половина батьків проти онлайн навчання в школах

Виолетта Чайковская
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Навчання в карантин
Школа. Дистанционное образование. Фото: pixabay
Школа. Дистанционное образование. Фото: pixabay

49,7% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні

ініціативи" ім. І. Кучеріва не підтримують дистанційне навчання в школах в карантин.

Респондентів запитали, як вони ставляться до проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19) в березні-травні.

49,7% опитаних відповіли, що не підтримують його (24,6% - категорично, 25,1% - швидше проти),
32,3% - підтримують (9,9% - повністю, 22,4% - швидше за) , 18% не змогли відповісти.

Також у респондентів поцікавилися, з якими проблемами вони зіткнулися під час дистанційного навчання.

26,1% відповіли, що зі зниженням рівня успішності дітей, 21,6% - браком уваги вчителів до
потреб дітей, 21,3% - поганою якістю інтернету, 19% - недоліком або відсутністю пристроїв
для онлайн-навчання.

Крім того, респондентів попросили оцінити якість середньої освіти в Україні в цілому.

44,5% вважають його середнім, 36,4% - низьким, 10,1% - високим, 8,9% не змогли відповісти.

Крім цього їх запитали про підтримку зовнішнього незалежного оцінювання як системи вступу до вищих навчальних закладів.

67,4% опитаних підтримують ЗНО, 13,6% - ні.

Щодо причин підтримки, 68,6% респондентів згодні, що ЗНО поставило всіх абітурієнтів в рівні умови, а 60,4% - що воно дозволило зменшити рівень корупції під час вступу до вищих навчальних закладів.

Опитування проводилося 3-9 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 022 повнолітніх респондентів з підконтрольних територій.

Як повідомляли Українськi Новини, хоча навчальний рік і завершувався онлайн через карантин, але, на думку Президента Володимира Зеленського, до дистанційного навчання з вересня 2020 Україна не готова.

Попри коронавірус, навчальний рік почнеться з 1 вересня, але в кожному регіоні будуть свої карантинні норми.

МОЗ розповів, як будуть працювати школи з 1 вересня по Україні, а столична мерія - як школярі Києва підуть на навчання з 1 вересня.

Більше новин про: коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу Навчання в карантин

Чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану: з'явилося його фото з заручницею
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку
Новини
У Львові шукали вибухівку. Фото: пресслужба поліції Львівської області
У Львові "замінували" три будівлі суду 17:45
Пенсії підвищили ще одній категорії українців: хто отримає надбавку і в якому розмірі 17:34
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
МОЗ розширило список країн "червоної" зони 17:02
У "київського терориста" Карімова в дитинстві діагностували олігофренію, — Геращенко 17:01
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
Андрій Ніцой. Фото: Facebook
Телеведучий Пальчевський не прийшов на "чоловічу розмову", – Ніцой 16:42 Відео
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат 05:20 Інфографіка
більше новин
Центр Києва перекрили силовики через захоплення банку терористом: де зупинився рух
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok