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29 июля 2020, среда, 13:45 264
Общество 2020-07-29T13:46:14+03:00
Українські Новини
В мэрии Киева рассказали, как школьники пойдут на учебу с 1 сентября

В мэрии Киева рассказали, как школьники пойдут на учебу с 1 сентября

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, КГГА, 1 сентября, Карантин, Учебный год, дистанционное обучение, Карантин в школах Киева
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Пока в МОЗ рассказали, что будут допускать школьников на учебу только после измерения температуры, в Киеве разработали несколько сценариев начала учебного года.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

"Город выработал несколько сценариев восстановления учебного процесса. Педагогические коллективы активно готовятся к учебному году, и мы будем готовы к разным сценариям, исходя из эпидемиологической ситуации в стране... Мы сделаем все, чтобы 1 сентября дети сели за парты", - рассказал Кличко.

По его словам, город выделил 4 млрд гривен на подготовку школ к учебному году.

Кроме того, у городской администрации есть план действий, если учебный год начнется, а адаптивный карантин еще не закончится. Есть несколько сценариев того, как будет действовать департамент образования Киева.

Как сообщали Українські Новини, Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Пока Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно.

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