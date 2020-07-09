К дистанционному обучению с сентября Украина не готова, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021 в сентябре обучение проходило дистанционно.

Об этом он сообщил журналистам в Волынской области, передают Українськi Новини.

"Пока не могу сказать (о формате). Если говорить о сентябре, то я считаю, что технически мы еще не готовы. Для дистанционного обучения необходимо, чтобы у нас 3G и 4G были по всей стране", - сказал он.

Президент добавил, что формат будет зависеть от ситуации с коронавирусом, коотрая не всегда прогнозируема и контролируема.

По его словам, пока в Украине не наблюдается вторая волна заболеваемости.

"Мы верим, что не будет волны и поэтому дети смогут обучаться в нормальной социальной среде и нормально общаться", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Киев рекомендует школам обучать детей дистанционно с сентября.

Ранее Минобразования рассказало, как могут учиться школьники с 1 сентября.