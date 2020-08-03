Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления графика

Как отмечается, эстонское Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 тыся населения.

Лоукостер Wizz Air возобновил перелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн в прошлый четверг, после того, как украинский показатель составил 24,5.

Однако после получения статистики 31 июля рейсы на субботу и воскресенье пришлось отменить - в Украине коэффициент заболеваемости вырос до 28.

Как сообщали Українські Новини, в Украине вступил в силу "зональный карантин": подробная карта регионов.

Также Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Кроме того, 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки, а 17 июня авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков.