Количество новых случаев коронавируса снижается второй день подряд: в Украине 990 заболевших за сутки

2 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 990 до 73 158, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 1 738 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 11%, количество новых летальных случаев снизилось на 19%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 3 августа в Украине зарегистрировано 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 738 летальных, 39 876 человек выздоровели.

За сутки зафиксировано 990 новых случаев, выздоровели 333 человека, умерли 13 человек.

Таким образом, 2 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших, - 990 против 333.

Количество новых случаев заболевания 2 августа составило 1,4% от общего количества заболевших на 1 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 3 августа составило 31 544 человека, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (9 921), в Киеве (8 554) и Ривненской области (6 270).

В Черновицкой области зафиксированы 6 143 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 318 случаев, в Ивано-Франковской - 4 914, в Харьковской - 3 950, в Волынской - 3 949, в Киевской - 3 845, в Одесской - 3 482, в Тернопольской - 3 113, в Винницкой - 2 815, в Житомирской - 1 948, в Днепропетровской - 1 438, в Хмельницкой - 1 189 случаев.

954 случаев выявлено в Черкасской области, 900 случаев - в Черниговской, 898 случаев - в Донецкой, 846 случаев - в Запорожской, 711 случаев - в Кировоградской, 642 случая - в Николаевской, 541 случай - в Сумской, 459 случаев - в Полтавской, 230 случаев - в Херсонской и 128 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине вступил в силу "зональный карантин": подробная карта регионов.

Также Украина изменила правила возвращения из-за границы: полный список "зеленых" и "красных" стран.