Wizz Air возобновила полеты в 6 стран из Киева

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) намерена возобновить полеты из Киева в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию 17 июня в то время, как пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Мы рады сообщить о возобновлении работы базы Wizz Air в международном аэропорту "Киев" с 17 июня", - сказано в нем со ссылкой на менеджера по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулину Госк.

В частности, с 17 июня доступны рейсы из Киева в Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон (Великобритания).

Компания напомнила, что ввела новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мероприятий в салонах самолетов.

Пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн, чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

В течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки, при этом пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки, а в самих салонах регулярно проводят дезинфекцию.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июня авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков.

Ранее сообщалось о том, что 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.