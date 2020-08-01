Суррогатная мама. Фитнес-тренер из Винницы рассказала, почему решила помогать бездетной паре из Китая

На карантине о проблеме суррогатного материнства снова заговорили в СМИ из-за того, что сразу несколько десятков рожденных от украинок матерей застряли в Киеве, пока их иностранные родители не могли прилететь из-за карантина. Журналисты пообщались с одной из таких женщин, которая решилась выносить ребенка для бездетной пары из Китая.

О причинах ее поступка, жизни до и после, гонораре и многом другом, рассказывает "КП" в Украине".

Ольга Кицена живет в Виннице. Ей 43. У нее есть 13-летняя дочка Алиса. Ольга работает тренером в одном из порт-клубов и участвует в фитнес-конкурсах, имеет дипломы Академии фитнеса и бодибилдинга.

Ольга рассказала журналистам, что ей порядком надоели вопросы, чувствовала ли она связь с ребенком, которого вынашивала. Дело в том, что суррогатная мама не имеет к ребенку, которого она выносила, никакого генетического отношения. Его биологические родители – совсем другие люди. Однако сама идея суррогатного материнства наталкивается в украинском обществе на волну неприятия и непонимания.

Суррогатная мама признается, что стала помогать бездетной паре из материальных побуждений.

"Что заставило? Материальный вопрос – хочу купить свою квартиру, съехать от мамы. Пока мы живем все вместе – я, моя мама и дочка. Мы советовались с Алисой, что неплохо было бы иметь свое жилье… Дочка все поняла. А мама? Ну что она мне скажет – мне 40 лет… Мама желает мне здоровья", - рассказывает Ольга.

За свои услуги в киевской клинике репродуктивного мастерства Ольга получила 15-25 тысяч евро. Она говорит, что у каждого своя сумма, а при наличии осложнений – кесарево, тяжелом протекании беременности, двойни, доплачивают.

С парой из Китая – родителями ребенка – Ольга не встречалась, хотя и могла пообщаться.

"Китайцы – более закрытые, они нечасто общаются с суррогатными мамами. Многим все равно, кто выносил, они хотят забрать ребенка – и все. А некоторые, например, итальянцы, немцы, румыны, очень разговорчивые, они могут даже настаивать на прямом общении. Одна девочка, родившая пять лет назад для пары, кстати, тоже из Китая, до сих пор с ними общается, они ей высылают фото мальчика. Некоторые приезжают за месяц-два до родов, чтобы сдружиться, присутствуют на родах", - рассказывает собеседница журналистов.

Она признается, что до шестого месяца вообще не ощущала, что беременна, хотя у нее был токсикоз поначалу. Хотелось то соленых огурцов, то конфет. Признается, что не чувствовала ребенка интуитивно, хотя с родной дочерью понимала, что нужно съесть, а то не нужно. Также у Ольги искусственно занизили иммунитет, чтобы организм не отторгнул эмбрион, поэтому приходилось тщательнее следить за здоровьем.

Соседи Ольги в Виннице даже не поняли, что женщина беременна. За два месяца до родов клиника поселила ее в съемной киевской квартире, а до этого зимняя одежда помогала скрыть живот. Посторонние люди поддерживают винничанку – хвалят за смелость и благородят за поступок.

"Подходят ко мне в кафе, говорят: "Вы большая молодец, что дарите надежду людям", "Я бы тоже хотела иметь детей, ваша история – до слез", "Спасибо, что такие, как вы, существуют", - говорит Оля. – Это очень приятно. Нет ничего приятнее – осознавать, что ты была полезна на планете, не просто дерево посадила, дом построила, а дала жизнь. Это больше, чем деньги. Я не просто зарабатываю, а реально дарю семью кому-то. Мои мысли направлены на то, что деньги - это, конечно, хорошо, но та благодарность, которую я получу от родителей, ждущих малыша, бесценна. Когда у меня возникла эта мысль (вот же я – молодец!), начала об этом говорить открыто. И написала в соцсетях, что я – суррогатная мать", - рассказала Ольга.

Она признается, что есть и те, кто не понимает и осуждает ее. Таких людей мало.

Ребенок появился на свет в ночь на 5 июля путем кесаревого сечения. Это был мальчик. Ольга даже сама вынесла его на руках из роддома. Сейчас малыш все еще в Киеве в гостинице под присмотром няни. Родители его не могут пока забрать из-за карантина.

"Китайские родители хотят нанимать чартер, чтобы забрать сразу всех китайских детей. Со мной в тот день рожала еще одна женщина – тоже для китайцев. Выписались из роддома (рожали в Кропивницком) через неделю, вышли за дверь – отдали детей нянечке, которая увезла их в Киев. Что за порогом роддома – администрации уже не касается. А я поехала к нотариусу – писать отказ от ребенка", - объяснила Ольга.

После этого отказ отправляют в клинику, где его передадут родителям ребенка. Только с ним иностранные родители смогут забрать малыша домой.

Сейчас Ольга в законном декрете – восстанавливается после беременности и родов. Деньги ей уже выплатили – были задержки. Из-за эпидемии банки в Китае работают по-другому, нужно ждать одобрения заявки на перевод денег за границу.

На эти деньги суррогатная мама хочет купить дачный домик. Других путей заработать на недвижимость женщина не может. Заработок за границей не рассматривает, чтобы не оставлять дочь. Планирует выйти на работу в спортклуб – у нее есть своя система совершенствования тела, так что Ольга – востребованный специалист.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле в СМИ появилась информация, что правоохранители пресекли деятельность группы лиц по перемещению новорожденных за границу под видом программы суррогатного материнства. Однако оказалось, что дети дейтвительно рождены суррогатными мамами для родителей-иностранцев и их никто не продает.

Позднее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что дети, рожденные методом суррогатного материнства, содержатся в хороших условиях и питаются по графику.

Кроме того, количество рожденных от суррогатных матерей и находящихся в киевском отеле детей увеличилось на 21 до 72 младенцев.

Все это время родители рожденных методом суррогатного материнства детей, которые находились в отеле "Венеция", не могли въехать в Украину из-за карантина.

Министерство иностранных дел заверило, что иностранные родители младенцев, рожденных от суррогатных матерей в Украине, смогут приехать и забрать их, но при этом должны будут соблюдать установленные Кабинетом Министров правила.

Кроме того, клиника БиоТексКом подняла скандал относительно младенцев, рожденный сурмамами, для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.