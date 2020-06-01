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01 июня 2020, понедельник, 23:56 315
Общество 2020-06-01T23:56:38+03:00
Українські Новини
В отеле "Венеция" в Киеве находится еще 62 рожденных методом суррогатного материнства детей

В отеле "Венеция" в Киеве находится еще 62 рожденных методом суррогатного материнства детей

Надежда Комендантова
Усыновление, Людмила Денисова, Суррогатное материнство, Отель Венеция
Младенцы в отеле
Младенцы в отеле "Венеция". Скриншот: видео 5 канал

В то время, как 31 мая 20 семей Аргентины и Испании прилетели в Украину, чтобы забрать детей, в отеле "Венеция" в Киеве находится еще 62 рожденных методом суррогатного материнства детей без родителей.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Что касается именно отеля "Венеция", там 73 ребенка. 62 ребенка все еще без родителей и ожидают", - сказала она.

Она отметила, что всего к ней обратилась 91 пара касательно рождения 97 детей.

Денисова также подчеркнула, что Министерством иностранных дел выдано уже около 79 разрешений на въезд родителям суррогатных детей.

Однако, родители будут должны пройти 2-недельную обсервацию.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел заверяет, что иностранные родители младенцев, рожденных от суррогатных матерей в Украине, смогут приехать и забрать их, но при этом должны будут соблюдать установленные Кабинетом Министров правила.

Ранее клиника БиоТексКом подняла скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов. В Киеве на тот момент 50 младенцев содержали в отеле, поскольку они рождены суррогатными мамами для иностранцев, а те не могли их забрать из-за карантина.

Тем временем, в клинике зафвили, что количество детей, рожденных от суррогатных матерей, которые находятся в киевском отеле, увеличилось на 21 до 72 детей.

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