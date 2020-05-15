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15 мая 2020, пятница, 13:00 87
Общество 2020-05-15T14:00:02+03:00
Українські Новини
Дети от суррогатных матерей содержатся в хороших условиях и кушают по графику, - Денисова

Дети от суррогатных матерей содержатся в хороших условиях и кушают по графику, - Денисова

Елизавета Драбкина
Дети, Младенцы, Суррогатное материнство, Отель Венеция, БиоТексКом
Младенцы в отеле
Младенцы в отеле "Венеция" Скриншот видео 5 канал

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что дети, рожденные методом суррогатного материнства, содержатся в хороших условиях и питаются по графику.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українськi Новини.

"Условия действительно хорошие. Все детки ухоженные. Сейчас как раз их кормят - по графику", - сказала она.

Также Денисова сообщила, что на каждого ребенка заведен специальный журнал, в котором записывается изменение веса, информация о питание, рекомендации врачей, ведомости о стуле ребенка.

Она отметила, что дети разделены по возрасту.

Как сообщали Українськi Новини, в клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Темв ременем, количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни.

Национальная полиция заявляет, что врачи предоставили все необходимые документы на 51 младенца, которые рождены от суррогатных матерей и находятся в отеле при медицинской клинике.

Кроме того, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине.

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