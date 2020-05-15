Дети от суррогатных матерей содержатся в хороших условиях и кушают по графику, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что дети, рожденные методом суррогатного материнства, содержатся в хороших условиях и питаются по графику. Об этом она сообщила журналистам, передают Українськi Новини. "Условия действительно хорошие. Все детки ухоженные. Сейчас как раз их кормят - по графику", - сказала она. Также Денисова сообщила, что на каждого ребенка заведен специальный журнал, в котором записывается изменение веса, информация о питание, рекомендации врачей, ведомости о стуле ребенка. Она отметила, что дети разделены по возрасту. Как сообщали Українськi Новини, в клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов. Темв ременем, количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни. Национальная полиция заявляет, что врачи предоставили все необходимые документы на 51 младенца, которые рождены от суррогатных матерей и находятся в отеле при медицинской клинике. Кроме того, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине.