подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
26 апреля 2020, воскресенье, 09:10 1873
Происшествия 2020-04-26T09:11:02+03:00
Українські Новини
В Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных детей за границу

В Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных детей за границу

Кира Молчанова
Дети, Киев, Полиция, Похищенные дети, Суррогатное материнство
младенец, ребенок, дети. Фото: pixabay.com
младенец, ребенок, дети. Фото: pixabay.com

Правоохранители пресекли деятельность группы лиц по перемещению новорожденных за границу под видом программы суррогатного материнства.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Киевской местной прокуратурой №6 совместно с работниками Национальной полиции по результатам длительной спецоперации пресечена деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса). Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства", - сказано в нем.

Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, а услуги по заключению фиктивного брака с иностранцами - от 1000-1500 долларов.

Сообщается, что 24 апреля по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях проведено 11 обысков, в ходе которых изъято медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-носители информации.

Кроме того, в ходе следственных действий были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

В частности, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

После оформления соответствующих актов работниками ювенальной юстиции младенцев доставили в киевские детские больницы.

Согласно сообщению, по состоянию на текущий момент проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, в большей части крупных киевских частных клиник отмечают необходимость возобновления проведения плановых операций и сложной диагностики пациентов во время карантина.

Тем временем, Минздрав составил список операций, разрешенных в период карантина.

Больше новостей о: Дети Киев Полиция Похищенные дети Суррогатное материнство

Когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат
Киевский метрополитен сообщил, когда и при каком условии возобновит работу
Новости
Почти 500 случаев за сутки. В Украине уже больше 8,5 тысяч человек заразились COVID-19 09:20
В Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных детей за границу 09:10
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В ВСУ приняли исчерпывающие меры 08:40
Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 200 тысяч. Заболевших почти три миллиона 08:23
больше новостей
Пенсии в мае повысят не всем: кому "светит" индексация и как изменятся выплаты 05:30
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
В апреле выплаты могут получить не все. Пенсионеров предупредили о возможной задержке 05:45
больше новостей
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
больше новостей
Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 200 тысяч. Заболевших почти три миллиона
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok