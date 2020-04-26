В Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных детей за границу

Правоохранители пресекли деятельность группы лиц по перемещению новорожденных за границу под видом программы суррогатного материнства.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Киевской местной прокуратурой №6 совместно с работниками Национальной полиции по результатам длительной спецоперации пресечена деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса). Согласно материалам следствия, к организации схемы причастны руководители одной из столичных медицинских клиник, предоставляющей услуги в сфере репродуктивной медицины, а также группа лиц, которые подыскивали в Украине женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства", - сказано в нем.

Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, а услуги по заключению фиктивного брака с иностранцами - от 1000-1500 долларов.

Сообщается, что 24 апреля по адресам проживания фигурантов, офисов, клиники и в автомобилях проведено 11 обысков, в ходе которых изъято медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-носители информации.

Кроме того, в ходе следственных действий были установлены адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу.

В частности, в квартире хостельного типа на территории Соломенского района столицы правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей от 2 до 6 недель, которые находились под наблюдением двух женщин и мужчины.

После оформления соответствующих актов работниками ювенальной юстиции младенцев доставили в киевские детские больницы.

Согласно сообщению, по состоянию на текущий момент проводятся мероприятия по проверке около 140 граждан иностранных государств на причастность к перемещению новорожденных детей за границу в нарушение действующего законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, в большей части крупных киевских частных клиник отмечают необходимость возобновления проведения плановых операций и сложной диагностики пациентов во время карантина.

Тем временем, Минздрав составил список операций, разрешенных в период карантина.