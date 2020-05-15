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15 мая 2020, пятница, 11:02 15
Общество 2020-05-15T11:07:13+03:00
Українські Новини
Скандал с младенцами в отеле "Венеция": шум из-за ситуации клиника устроила специально

Скандал с младенцами в отеле "Венеция": шум из-за ситуации клиника устроила специально

Ярина Вацяк
Младенцы, Сурогатное материнство, Отель Венеция, БиоТексКом
Младенцы в отеле
Младенцы в отеле "Венеция" Скриншот видео 5 канал

Из-за карантина и закрытия рейсов в Украине разгорелся скандал вокруг суррогатного материнства. В Киеве в отеле "Венеция" уже около полсотни младенцев, которых не могут забрать иностранцы. В клинике БиоТексКом говорят, что подняли скандал специально для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Отель, в котором живет 51 ребенок, расположен на окраине Киева. Забор с колючей проволокой. Камеры видеонаблюдения. К журналистам выходит представитель клиники БиоТексКом. Говорит, внутри с детьми живут 14 родителей-иностранцев. Они приехали за детьми, которых выносили суррогатные матери в Украине. Но уехать с родителями малыши не могут уже 2 месяца. Из-за карантина закрыто авиасообщение.

В каких условиях и вообще легально ли находятся малыши в этом здании – накануне проверила Уполномоченный по правам человека. Заодно и вызвала полицию. Денисова заявляет – условия для детей в отеле хорошие, необходимые документы клиника предоставила. Услуги суррогатного материнства для иностранцев в Украине не запрещены. Поэтому чинить препятствия для родителей не имеют права.

В то же время в Офисе омбудсмена жалуются – закон сейчас позволяет вывозить младенцев, рожденных украинскими суррогатными матерями. А вот контролировать дальнейшую судьбу ребенка – нет. Пока эта процедура не урегулирована – стоит временно запретить иностранцам пользоваться такими услугами.

Клиника БиоТексКом уже оказывалась в центре скандала с вывозом детей за границу два года назад. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко публично заявлял, что владельца клиники подозревают в торговле людьми и подделке документов в интересах иностранных родителей. Которые на самом деле якобы не предоставили клинике биоматериал. Зато просто купили ребенка за 30 тысяч евро.

Сейчас в гостинице в Киеве отъезда за границу в новую семью ждет 51 ребенок. По данным омбудсмена, после дополнительных проверок МИД начнет договариваться с посольствами о рейсах для малышей и их родителей. А пока такого решения нет – в клинике ожидают пополнения – количество малышей от суррогатных матерей в ближайшие дни может вырасти до сотни.

Как сообщали Українські Новини, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине.

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что суррогатное материнство является проблемой, на которую нужно немедленно реагировать. А предоставление таких услуг иностранцам может нарушать права детей.

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