Родители, рожденных от суррогатных мам детей, не могут въехать в Украину из-за карантина

Родители рожденных методом суррогатного материнства детей, которые находятся в отеле "Венеция", не могут въехать в Украину из-за карантина.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

Денисова отметила, что она направила обращение в Национальную полицию, министрам охраны здоровья и социальной политики, чтобы они изучили ситуацию с расположением младенцев, рожденных от суррогатных мам, в киевском отеле "Венеция".

"Мои работники (Офиса омбудсмена) поехали в этот отель и выяснили, что там находился 51 ребенок. Из них 15 были с родителями", - сказала она.

Денисова отметила, что у всех детей были свидетельства о рождении.

Также она добавила, что родители всех детей - иностранцы: в частности это граждане США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.

Денисова сообщила, что родители 15 детей приехали в Украину до введения ограничений, остальные - не смогли попасть в страну.

Она отметила, что родители обращались в Министерство иностранных дел Украины и в посольства своих стран, но разрешение на въезд не получили.

Помимо этого, омбудсмен заявила, что утром она получила обращение от клиники "Биотех", которой, по ее словам, также принадлежит и отель.

Омбудсмен утром в четверг провела рабочее совещание с представителями МИД и Государственной миграционной службой и они выработали механизм решения проблемы.

"Поскольку этот вопрос носит гуманитарный характер, то каждый из родителей может обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека с соответствующим заявлением, чтобы я помогла им решить этот вопрос с въездом и выездом из Украины", - сказала она.

Также Денисова заявила, что к самой клинике пока претензий нет.

"На первый взгляд пока претензий нет, но я думаю, что это работа, в том числе, правоохранительных органов", - отметила он.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора изучает пребывание детей в отеле "Венеция".



Ранее в Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных детей за границу.