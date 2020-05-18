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18 мая 2020, понедельник, 13:52 33
Общество 2020-05-18T14:03:03+03:00
Українські Новини
Иностранцы смогут забрать в Украине детей от суррогатных матерей при соблюдении правил, – МИД

Иностранцы смогут забрать в Украине детей от суррогатных матерей при соблюдении правил, – МИД

Виолетта Чайковская
Дети, МИД, Карантин, Младенцы, закрытие границы, Суррогатное материнство, обсервация, самоизоляция, Карантин из-за коронавируса, Закрытие границ, Закрытие авиасообщения, Отель Венеция, БиоТексКом
Младенцы в отеле
Младенцы в отеле "Венеция". Скриншот видео 5 канал

Министерство иностранных дел заверяет, что иностранные родители младенцев, рожденных от суррогатных матерей в Украине, смогут приехать и забрать их, но при этом должны будут соблюдать установленные Кабинетом Министров правила.

Об этом говорится в ответе МИДа на запрос Українських Новин.

Согласно распоряжению Кабмина от 14 марта о временном ограничении пересечения государственной границы, иностранцы могут въезжать в Украину по согласованию с МИДом.

"Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос в МИД Украины. Это касается в том числе приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", – сообщило внешнеполитическое ведомство.

Помимо этого механизма, в  ходе совещания представителей центральных органов исполнительной власти с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой был наработан дополнительный вариант подачи запроса – путем обращения родителей в Офис омбудсмена.

"Упомянутые выше механизмы предоставляют возможности для въезда на территорию Украины указанной в Вашем запросе категории иностранных граждан", – говорится в ответе МИДа.

При этом внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что въезд и пребывание иностранцев на территории Украины должно происходить с соблюдением правил, установленных постановлением Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

МИД не уточняет, о каких правилах идет речь, однако данное постановление, среди прочего, предусматривает обязательное прохождение теми, кто пересекает госграницу, 14-дневной обсервации в изоляторах либо самоизоляции с использованием приложения "Дій вдома".

Подробности относительно обращений родителей-иностранцев или заграничных посольств в ответе  не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве 50 младенцев содержат в отеле, поскольку они рождены суррогатными мамами для иностранцев, а те не могут их забрать из-за карантина.

Клиника БиоТексКом подняла скандал специально, по ее утверждению, для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

Тем временем детский омбудсмен за запрет суррогатного материнства.

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