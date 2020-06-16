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16 июня 2020, вторник, 18:07 29
Общество 2020-06-16T18:15:01+03:00
Українські Новини
Из отеля "Венеция" 40 семей забрали рожденных от суррогатных матерей младенцев

Из отеля "Венеция" 40 семей забрали рожденных от суррогатных матерей младенцев

Елена Новикова
Суррогатное материнство, Отель Венеция, Альберт Точиловский, Biotex
Младенцы в отеле
Младенцы в отеле "Венеция". Скриншот: 5 канал

Из Украины уже 40 семей забрали младенцев, рожденных от суррогатных матерей и находившихся в отеле "Венеция" в Киеве, с момента возникновения проблемной ситуации.

Об этом Українським Новинам сообщил ваделец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский

"Около 40 семей забрали детей", - сказал он.

По его словам, в основном это были семьи из Европы.

Он также сообщил, что на данный момент в отеле "Венеция" находятся еще около 60 детей.

При этом Точиловский надеется, что к следующей неделе количество находящихся в отеле детей сократится до 40.

Владелец клиники сообщил, что на данный момент самая трудная ситуация с родителями из Китая, так как перелеты из этой страны запрещены и рейсы пока не возобновлены.

Среди китайских семей, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, есть важные китайские чиновники.

Он выразил надежду, что ситуация разрешится в августе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее количество рожденных от суррогатных матерей и находящихся в киевском отеле детей увеличилось на 21 до 72 младенцев.

Кроме того, клиника БиоТексКом подняла скандал относительно младенцев, рожденный сурмамами, для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.

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