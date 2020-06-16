Из отеля "Венеция" 40 семей забрали рожденных от суррогатных матерей младенцев

Из Украины уже 40 семей забрали младенцев, рожденных от суррогатных матерей и находившихся в отеле "Венеция" в Киеве, с момента возникновения проблемной ситуации.

Об этом Українським Новинам сообщил ваделец клиники суррогатного материнства Biotex Альберт Точиловский

"Около 40 семей забрали детей", - сказал он.

По его словам, в основном это были семьи из Европы.

Он также сообщил, что на данный момент в отеле "Венеция" находятся еще около 60 детей.

При этом Точиловский надеется, что к следующей неделе количество находящихся в отеле детей сократится до 40.

Владелец клиники сообщил, что на данный момент самая трудная ситуация с родителями из Китая, так как перелеты из этой страны запрещены и рейсы пока не возобновлены.

Среди китайских семей, которые воспользовались услугами суррогатного материнства, есть важные китайские чиновники.

Он выразил надежду, что ситуация разрешится в августе.

Как сообщали Українськi Новини, ранее количество рожденных от суррогатных матерей и находящихся в киевском отеле детей увеличилось на 21 до 72 младенцев.

Кроме того, клиника БиоТексКом подняла скандал относительно младенцев, рожденный сурмамами, для привлечения властей к проблеме и организации специальных рейсов.