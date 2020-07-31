Захват заложников в Луцке: правоохранители провели 30 допросов и назначили ряд экспертиз

Правоохранители провели 30 допросов свидетелей по делу подозреваемого в захвате заложников в Луцке Максима Кривоша, был назначен ряд экспертиз.

Об этом начальник следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Волынской области Александр Хитрик сказал во время брифинга, передают Українськi Новини.

"Проведено значительное количество допросов свидетелей. В частности, 30 лиц. Назначен ряд криминалистических экспертиз. Это фактически взрывотехнические, судебно-баллистические, экспертиза холодного оружия, автотовароведческие, лингвистические и другие. Во время заседания и во время предыдущих выступлений сам гражданин заявлял, что он является автором одной интересной работы. Называется "Философия преступника". Экземпляры книги были отысканы во время проведения обысков по месту его проживания", - сказал он.

Хитрик указал, что в интересах досудебного следствия не может дать больше информации.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он сперва освободил троих заложников, потом отпустил и остальных. Позже он сам сдался полиции.

СБУ расследует захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош отрицает, что у него были сообщники, и не жалеет о своем поступке.