Захоплення заручників у Луцьку: правоохоронці провели 30 допитів і призначили низку експертиз

Правоохоронці провели 30 допитів свідків у справі Максима Кривоша, підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку, було призначено низку експертиз.

Про це начальник слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області Олександр Хитрик сказав під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Проведено значну кількість допитів свідків. Зокрема, 30 осіб. Призначено низку криміналістичних експертиз. Це фактично вибухотехнічні, судово-балістичні, експертиза холодної зброї, автотоварознавчі, лінгвістичні та інші. Під час засідання і під час попередніх виступів сам громадянин заявляв, що він є автором однієї цікавої роботи. Називається "Філософія злочинця". Примірники книги були знайдені під час проведення обшуків за місцем його проживання", — сказав він.

Хитрик вказав, що в інтересах досудового слідства не може дати більше інформації.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги низці осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Також він спершу звільнив трьох заручників, потім відпустив інших. Пізніше він сам здався поліції.

СБУ розслідує захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

Підозрюваний у захопленні заручників у Луцьку Максим Кривош заперечує, що в нього були спільники, і не шкодує про свій вчинок.