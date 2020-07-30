МВД собирается усилить контроль за "черным рынком оружия" из-за происшествий в Украине

Министерство внутренних дел намерено усилить контроль за черным рынком оружия из-за недавних инцидентов в Луцке, в Полтаве и в Киеве. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает РБК-Украина.

По его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - заявил он.

Сообщается также, что министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, прямо указал на основной канал поставки оружия в мирные города.

"Не открою секрет, если скажу, что именно военнослужащие и правоохранители являются очень часто поставщиками оружия и взрывчатки с фронта на мирную территорию", – заявил он.

Как сообщали Українські Новини, служба безопасности Украины усилила меры общественной безопасности в Киеве во избежание возможных террористических актов, как это было в Луцке.

22 июля Национальная полиция усилила меры общественной безопасности в 9 областях Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой).