Полиция усиливает меры безопасности в девяти областях Украины

Полицейские в 9 регионах Украины будут работать в усиленном режиме. Фото: Нацполиция

Полицейские в 9 регионах Украины будут работать в усиленном режиме. Фото: Нацполиция

В то время, как в Киеве усилили меры безопасности в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский", Национальная полиция приняла решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории девяти регионов Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украны в Facebook.

Так, сообщается, что на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей полиция усиливает меры безопасности.

Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений.

"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несения службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлено мобильные посты.

Полицейские осуществляют такие превентивные меры, как проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра, проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 21 июля, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками.

Также 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.