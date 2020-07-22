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22 июля 2020, среда, 09:43 201
Силовые структуры 2020-07-22T11:45:03+03:00
Українські Новини
Полиция усиливает меры безопасности в девяти областях Украины

Полиция усиливает меры безопасности в девяти областях Украины

Елена Новикова
МВД, Львовская область, Тернопольская область, Черновицкая область, Ивано-Франковская область, Хмельницкая область, Житомирская область, Винницкая область, Ровенская область, Закарпатская область, Нацполиция, усиление мер безопасности
Полицейские в 9 регионах Украины будут работать в усиленном режиме. Фото: Нацполиция
Полицейские в 9 регионах Украины будут работать в усиленном режиме. Фото: Нацполиция

В то время, как в Киеве усилили меры безопасности в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский", Национальная полиция приняла решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории девяти регионов Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украны в Facebook.

Так, сообщается, что на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей полиция усиливает меры безопасности.

Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений.

"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несения службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлено мобильные посты.

Полицейские осуществляют такие превентивные меры, как проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра, проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 21 июля, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками.

Также 17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 4 человека получили травмы.

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