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29 июля 2020, среда, 17:31 1499
Мир 2020-07-29T18:30:02+03:00
Українські Новини
Румыния возвращает тотальный карантин: что запрещено

Румыния возвращает тотальный карантин: что запрещено

Елизавета Кесельман
Румыния, Коронавирус в Румынии, усиление карантина, Возвращение карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в мире, многие страны начали возвращать карантин, и повторно закрывать границы. Тем временем, в Румынии ввели масочный режим в общественных местах, а также запретили работу ресторанов и игоровых залов ночью. Об этом сообщает Romania Insider.

В частности,ношение масок становится обязательным в переполненных общественных местах и в определенное время, которые будут утверждать окружные комитеты по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что масочный режим не является обязательным для людей, выполняющих тяжелые физические нагрузки и при высоких температурах. Также детям младше пяти лет не нужно носить маску.

Кроме того, запрещена работа ресторанов и игровых залов с 23:00 до 06:00.

Как сообщали Українські Новини, с 17 июля Израиль ужесточил карантин, а также продлил запрет на въезд для других стран до 1 сентября. 

Кроме того, Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели. 

Тем временем, в столице Испании усиливают карантин, а в Италии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 15 октября. 

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