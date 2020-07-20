Израиль продлил запрет на въезд для других стран до 1 сентябра

В то время, как в Израиле идут забастовки со стороны медиков, власти страны приняли решение продлить закрытие границ до 1 сентября. Об это заявило в понедельник управление аэропорт, передает издание Israelinfo.

В частности, в ведомстве отметили, что вероятнее всего, запрет продлят дольше, чем до 1 сентября.

"После первой волны эпидемии, с которой Израиль неплохо справился, с первого августа для нас могли бы быть открыты Кипр и Греция, а может и другие страны Европы. Но в настоящий момент Израиль объявлен "красной зоной", никто не собирается нас пускать, но и мы тоже не готовы принять туристов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд не разрешен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять.

Israir, которая еще занимается пассажирскими перевозками, так называемыми "эвакуационными" рейсами, планирует открывать нормальные полеты не раньше следующего года. Как и Arkia, которая на год поставила самолеты "на прикол" и даже демонтировала моторы на некоторых бортах.

В "Эль-Аль" идет реструктуризация компании. Уволено 1500 человек, пилоты еще не подписали соглашение, поэтому компания пока не получила кредит 250 миллионов долларов на покрытие долгов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Израиль продлевал запрет на въезд до 2 августа.