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28 июля 2020, вторник, 14:59 216
Мир 2020-07-28T15:00:37+03:00
Українські Новини
В столице Испании усиливают карантин

В столице Испании усиливают карантин

Елизавета Кесельман
Испания, Карантин, Мадрид, Коронавирус в Испании, Коронавирус в Мадриде
Мадрид, Испания. Фото: pixabay
Мадрид, Испания. Фото: pixabay

После того, как несколько регионов Испании усилили карантин, в столице Испании Мадриде объявили о введении дополнительных мер для сдерживания коронавируса.  Об этом сообщает ABC Sociedad.

Как отмечается, президент автономного сообщества Изабель Диас Аюсо уточнила, что в регионе будет введен повсеместный масочный режим, ограничена вместимость террас и залов ресторанов, а также запрещены собрания в группах более 10 человек.

Кроме того, на экспериментальной основе будет выпущена так называемая "карта вакцинации" для борьбы с инфекцией, а количество трекеров будет удвоено, чтобы остановить вспышки COVID-19.

Новые ограничения вступают в силу спустя несколько дней после предупреждения об усилении карантина в связи со вспышками коронавируса в ресторанах и ночных клубах.

Как сообщали Українські Новини, Мадрид стал одним из эпицентров пандемии коронавируса. В марте больницы города были переполнены зараженными пациентами, а врачи выбирали, кто будет жить.

21 июня Испания открыла границы для туристов, но не для Украины. 

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