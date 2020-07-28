В столице Испании усиливают карантин

После того, как несколько регионов Испании усилили карантин, в столице Испании Мадриде объявили о введении дополнительных мер для сдерживания коронавируса. Об этом сообщает ABC Sociedad.

Как отмечается, президент автономного сообщества Изабель Диас Аюсо уточнила, что в регионе будет введен повсеместный масочный режим, ограничена вместимость террас и залов ресторанов, а также запрещены собрания в группах более 10 человек.

Кроме того, на экспериментальной основе будет выпущена так называемая "карта вакцинации" для борьбы с инфекцией, а количество трекеров будет удвоено, чтобы остановить вспышки COVID-19.

Новые ограничения вступают в силу спустя несколько дней после предупреждения об усилении карантина в связи со вспышками коронавируса в ресторанах и ночных клубах.

Как сообщали Українські Новини, Мадрид стал одним из эпицентров пандемии коронавируса. В марте больницы города были переполнены зараженными пациентами, а врачи выбирали, кто будет жить.

21 июня Испания открыла границы для туристов, но не для Украины.