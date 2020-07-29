Польша продлила запрет на авиасообщение до 11 августа

Несмотря на то, что Польша передала дополнительные разрешения для украинских перевозчиков на 2020 год, власти Польши продлили запрет на международные авиаперевозки в связи с эпидемией коронавируса до 11 августа. Об этом сообщает RMF24.

Как отмечается, решение парламента по авиасообщению вступило в силу в среду, 29 июля, и действует до 11 августа. Предыдущий регламент закончился во вторник.

В частности, новые правила предусматривают разрешение на воздушное сообщение со странами-членами Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA), членами Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), Швейцарией, странами ЕС, за исключением Швеции, Португалии, а также добавленного в этот список Люксембурга.

Из списка стран, куда можно было до сих пор летать, исчезла Черногория. В то же время список стран, куда можно летать, до сих пор включает Грузию, Японию, Канаду, Албанию, Южную Корею и Украину.

Запреты на полеты также отменены в отношении Алжира, Марокко, Таиланда, Новой Зеландии, Белоруссии, Руанды, Туниса, Турции, Уругвая и Австралии.

Как сообщали Українські Новини, с 6 июля Польша возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной.