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17 июля 2020, пятница, 12:03 230
Мир 2020-07-17T12:06:54+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Израиль ужесточает карантин. Что запрещено

С сегодняшнего дня Израиль ужесточает карантин. Что запрещено

Елизавета Кесельман
Израиль, Карантин, Коронавирус в Израиле, усиление карантина
Израиль. Фото: pixabay
Израиль. Фото: pixabay

Власти Израиля приняли решение еще больше ужесточить карантин после раздумий и уже ранее предпринятых мер. Решение вступает в силу 17 июля, в пятницу, в 17:00. Об этом сообщает 9tv.

Ренее премьер министр Израиля предупреждал граждан о том, что в любой день в стране ужесточат карантин, поскольку ситуация с коронавирусом ухудшается. 

Так, с сегодняшнего дня закрываются рестораны, бары и спортзалы. Заведениям общественного питания могут работать на вынос. Как заявил Нетаньху, если не принять срочных мер, то число тяжело больных может вырасти в 8 раз и достичь 1,6 тысяч человек, а отсрочка введения ограничений может привести к возврату тотального карантина.

Кроме того, вводится запрет на проведение любых мероприятий с участием более 10 человек в закрытых помещениях и 20 человек на открытом воздухе.

Также власт решили перевести на удаленную работу до 50% сотрудников частных компаний и государственных учреждений, работающих в офисах.

Правительство также вводит ограничения выходного дня. Так, с 17:00 пятницы до 5:00 утра воскресенья будет запрещена работа бассейнов (кроме гостиничніх), магазинов (за исключением продуктовых, аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники), ТЦ, парикмахерских, библиотек, зоопарков, музеев, выставочных залов и туристических объектов.

На данный момент в Израиле 46 тысяч инфицированных коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 384 человека. Болезнь одолели 20,3 тыс. граждан.

Как сообщали Українські Новини, из-за карантина МИД Украины отменило масштабное празднование Рош Ха-Шана в Умани. 

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