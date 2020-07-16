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16 июля 2020, четверг, 22:49 524
Общество 2020-07-16T22:50:21+03:00
Українські Новини
Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели

Евросоюз не откроет границы для украинцев еще минимум две недели

Надежда Комендантова
Евросоюз, Запрет въезда, Карантин, Закрытие границ, Граница с ЕС
Выезд украинцев за границу. Фото: УП
Выезд украинцев за границу. Фото: УП

В то время, как МИД предостерегает от поездок за границу без необходимости, Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.

Как сообщает "Европейская правда", обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ни одной новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять.

При этом из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Как сообщали Українськi Новини, Греция обязала украинцев перед въездом сдавать тест на COVID-19.

По состоянию на 14 июля, 25 стран отрыли въезд для украинских туристов; некоторые страны требуют у украинских туристов отрицательные результаты ПЦР-тестов.

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