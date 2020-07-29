подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Италии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 15 октября
29 июля 2020, среда, 08:42 131
Европа 2020-07-29T09:30:02+03:00
Українські Новини
В Италии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 15 октября

В Италии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 15 октября

Валерия Драгомирова
Италия, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Пандемия коронавируса
Рим. Фото: pixabay
Рим. Фото: pixabay

Сенат Италии (верхняя палата парламента) поддержал предложение правительства и продлил действие чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 15 октября. 

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сенат одобрил предложение о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, хотя ожидалось, что его продлят до 31 октября. Такое решение поддержали 157 сенаторов, 125 были против и трое воздержались.

Перед голосованием премьер-министр Джузеппе Конте выступал перед сенаторами и заявил, что продление необходимо, как с учетом экономической ситуации, так и учитывая то, что вирус продолжает циркулировать в стране.

"Продление неизбежно, это не авторитаризм, это делает нашу страну безопаснее", - сказал он.

Отмечается, что правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы министры могли справиться с кризисом коронавируса. Срок его действия завершался в конце июля.


Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила об усилении пандемии коронавируса и созывает чрезвычайную комиссию. 

Также в ВОЗ рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса

Больше новостей о: Италия Чрезвычайное положение Коронавирус Пандемия коронавируса

Италия хочет продлить чрезвычайное положение из-за...
Лукашенко признался, что переболел коронавирусом...
Данилов считает пандемию коронавируса первой биоло...
Италия продлила усиленный карантин до 31 июля...
Пока я буду определенное время управлять этими процессами, — Резников о замене Кучмы в ТКГ
Украинцев ждет очередное подорожание "коммуналки". Что изменится с 1 августа
Новости
Заболеваемость коронавирусом снова перевалила за тысячу новых случаев в сутки 09:34
В Минздраве объяснили, что делать украинцам при возвращении из "красных зон" 09:08
Спасатели предупредили о граде и шквалах. Где испортится погода 09:00
В Италии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 15 октября 08:42
Последствия непогоды. В курортной Кирилловке затопило более 10 баз отдыха 08:30
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Доллар продолжает падать после выходных, а евро - растет. Курс валют на 27 июля 10:54
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
больше новостей
Нацбанк повысил курс гривны. Почем валюта в среду
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok