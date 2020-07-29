В Италии продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 15 октября

Сенат Италии (верхняя палата парламента) поддержал предложение правительства и продлил действие чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 15 октября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Сенат одобрил предложение о продлении чрезвычайного положения до 15 октября, хотя ожидалось, что его продлят до 31 октября. Такое решение поддержали 157 сенаторов, 125 были против и трое воздержались.

Перед голосованием премьер-министр Джузеппе Конте выступал перед сенаторами и заявил, что продление необходимо, как с учетом экономической ситуации, так и учитывая то, что вирус продолжает циркулировать в стране.

"Продление неизбежно, это не авторитаризм, это делает нашу страну безопаснее", - сказал он.

Отмечается, что правительство Италии объявило чрезвычайное положение в начале января, чтобы министры могли справиться с кризисом коронавируса. Срок его действия завершался в конце июля.



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