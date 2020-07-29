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29 липня 2020, середа, 17:31 9
Світ 2020-07-29T18:30:02+03:00
Українські Новини
Румунія повертає тотальний карантин: що заборонено

Румунія повертає тотальний карантин: що заборонено

Елизавета Кесельман
Карантин, Румунія, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у світі, багато країн почали повертати карантин, і повторно закривати кордони. Тим часом, у Румунії ввели масковий режим у громадських місцях, а також заборонили роботу ресторанів і гральних залів вночі. Про це повідомляє Romania Insider.

Зокрема, носіння масок стає обов'язковою в переповнених громадських місцях і в певний час, які будуть стверджувати окружні комітети з надзвичайних ситуацій.

При цьому наголошується, що масковий режим не є обов'язковим для людей, які виконують важкі фізичні навантаження і при високих температурах. Також дітям молодше п'яти років не потрібно носити маску.

Крім того, заборонена робота ресторанів, ігрових залів з 23:00 до 06:00.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 липня Ізраїль посилив карантин, а також продовжив заборону на в'їзд для інших країн до 1 вересня.

Крім того, Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні.

Тим часом, у столиці Іспанії підсилюють карантин, а в Італії продовжили надзвичайний стан через коронавірус до 15 жовтня.

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