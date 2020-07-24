ОП-ЗЖ требует наказать радикалов, которые напали на депутата Волошина

"Оппозиционная платформа - За життя требует обеспечить неотвратимость наказания для радикалов, которые нападают на людей." Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на ее официальном портале.

"Бесчинства радикалов и разгул политического терроризма в Украине отвечают замыслу партии войны. Поэтому они выступают поручителями тех, кто нападает на инакомыслящих граждан и оппозиционных политиков. Недавно под личные обязательства шести народных депутатов во главе с Порошенко суд отпустил гражданина, который напал на народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Олега Волошина.", - отмечается в документе.

В тексте заявления подчеркивается, что у радикалов, Порошенко и его политических приспешников одна цель - заставить украинское общество бояться. Даже проиграв выборы, с помощью уличных бандитов партия войны пытается диктовать Украине свою политическую волю, пугать власть, давить на политических оппонентов.

"К сожалению, Зе-власть не способна противостоять радикалам и потакает им. Власть боится выполнять Минские соглашения, чтобы не разозлить уличных бандитов и крикунов. Ищет союза с Порошенко, чтобы распродавать украинскую землю и воплощать в жизнь директивы МВФ. Поэтому до сих пор в Украине нет мира, культурные и языковые права миллионов украинских граждан нарушаются, а радикалы разгуливают на свободе.", - констатируется в документе

В нем так же подчеркивается, что Оппозиционная платформа - За життя требует от власти прекратить заигрывание с радикалами и их политическими покровителями. Только неотвратимость наказания может удержать злоумышленника от совершения преступления. Как показывают недавние события, - безволие власти, заискивание перед радикалами ведет страну к хаосу террора и бандитизма.

"К уголовной ответственности должны быть привлечены все, кто совершает бандитские нападения на граждан, преступления против журналистов, атакует инакомыслящих. Власть, которая не может обеспечить безопасность людей, должна уйти в отставку!", - резюмируется в тексте заявления партии.