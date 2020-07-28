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28 июля 2020, вторник, 09:28 127
Америка 2020-07-28T10:30:02+03:00
Українські Новини
США начали массовое испытание вакцины от коронавируса

США начали массовое испытание вакцины от коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Вакцина, вакцина от коронавируса, Коронавирус в США
Вакцинация. Фото: Минздрав
Вакцинация. Фото: Минздрав

В то время, как Индия тестирует потенциальную вакцину от коронавируса, в США начали одни из самых массовых испытаний вакцины от коронавируса. В испытании примут участие около 30 тыс. добровольцев. Об этом говорится в сообщении на сайте  фармакологической компании Moderna.

Как отмечается, компания приступила к последней, третьей стадии клинических испытаний вакцины mRNA-1273.

Как передает ведомство, это самое масштабное в мире по охвату клиническое испытание вакцины от коронавируса. В нем примут участие 30 тысяч добровольцев.

По данным компании, правительство США выделило ей дополнительные 472 миллиона долларов на разработку вакцины. Весной, в апреле, Moderna уже получила на эти цели 483 миллиона.

Как сообщали Українські Новини, Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях.

Кроме того, Оксфордскую вакцину от коронавируса, тестирование на людях которой показало положительные результаты, могут выпустить уже к концу этого года. 

 

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