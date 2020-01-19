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19 января 2020, воскресенье, 22:17 254
Президент 2020-01-19T22:23:35+02:00
Українські Новини
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский

У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский

Ярина Вацяк
Антисемитизм, Евреи, Израиль, Владимир Зеленский
Зеленский. Скриншот: Офис Президента
Зеленский. Скриншот: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал большое интервью изданию The Times of Israel, в котором отметил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, а он сам имеет еврейскую кровь.

Журналист спросил - нет ли у украинцев опасений, что, поминая жертвы Холокоста в Украине, их обвинят в убийствах евреев и отметил, что, по словам Эфраима Зуроффа, который возглавляет израильский офис Центра Симона Визенталя, "тысячи украинцев участвовали в преступлениях Холокоста", пишет "Страна".

"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом. Конечно, в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть процент людей, которые не видят никого, кроме своей нации. То же самое произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации фашистской Германией Украины. Такое же сложное отношение было продемонстрировано еврейскому народу в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что самый низкий уровень антисемитизма в Украине. Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но это очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру", - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста какие традиции были в семье Президента - еврейские или православные, Зеленский сказал, что у него была обычная советская еврейская семья.

"Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными. Вы знаете, что религия не существовала в советском государстве как таковом", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.

Зеленский также уверен в том, что в Украине нет антисемитизма.

 

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