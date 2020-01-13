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13 января 2020, понедельник, 18:40 25 Инфографика
Общество 2020-01-13T19:15:01+02:00
Українські Новини
В 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма

В 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма

Елизавета Кесельман
Антисемитизм, Рассизм, Дискриминация евреев
Фото:jewishnews
Фото:jewishnews

В 2019 году в Украиане заметно снизилось количество случав проявления антисемитизма. Об этом говорится в отчете Объединенной еврейской общины Украины.

Согласно данным отчета, за последний год в Украине снизился уровень бытового антисемитизма, но возросло количество актов антисемитского вандализма — осквернения еврейских памятников и братских могил, антисемитских надписей в публичных местах.

Скриншот: jewishnews/ Доклад об уровне антисемитизма в Украине Скриншот: jewishnews/ Доклад об уровне антисемитизма в Украине

Отмечается, что в 2019 году зарегистрировано 66 случаев прямого антисемитизма, тогда как в 2018 году — 90 случаев. Таким образом, в 2019 году уровень антисемитизма снизился на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Скриншот: jewishnews/ Доклад об уровне антисемитизма в УкраинеСкриншот: jewishnews/ Доклад об уровне антисемитизма в Украине

Согласно информации Объединенной еврейской общины Украины, снижение уровня антисемитизма связано со сменой власти. По их версии, в Украине все меньше высветляют лица, причастные к уничтожению евреев и еврейским погромам.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Польша - лидеры по росту антисемитского настроения.

Кроме того, послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках. 

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