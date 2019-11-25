Свастика на памятнике еврейскому писателю в центре Киева: полиция ищет провокаторов

Неизвестные нарисовали свастики на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему в центре Киева после того как Президент Владимир Зеленский заявил о своей уверенности в том, что в Украине нет антисемитизма.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, передают Українськi Новини.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром", - написал он.

Асман прикрепил к сообщению фотографии памятника, на котором красным цветом нарисованы свастики. Памятник писателю находится в центре Киева рядом с хоральной синагогой Бродского.

Памятник Шолом-Алейхему со свастикой. Фото: Моше Реувен Асман/Facebook

Как сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киеве, полиция начала расследовать акт вандализма в отношении памятника Шолом-Алейхема в Киеве.

"По факту происшествия начато уголовное производство. Усилия полицейских направлены на установление и задержание лиц, причастных к правонарушению", - написано в нем.

В полицию обратился сотрудник религиозного учреждения на улице Шота Руставели с сообщением о том, что в течение ночи неизвестные разрисовали краской памятник.

На вызов выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и задокументировала происшествие. На месте полицейские опросили заявителя, а также осмотрели здание и прилегающую территорию, правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

Следственный отдел Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу КМИС, больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян. Тем временем Украина и Польша - лидеры по росту антисемитского настроения.