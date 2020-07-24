подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 13:59 63
Судебная власть 2020-07-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
Апелляционный админсуд признал законным запрет на празднование памятных дат нацистских преступников, - Портнов

Апелляционный админсуд признал законным запрет на празднование памятных дат нацистских преступников, - Портнов

Павел Твердохлиб
Нацисты, Суд, Антисемитизм, Киевсовет, Портнов
Андрей Портнов. Фото: 112.ua
Андрей Портнов. Фото: 112.ua

Апелляционный административный суд признал законным вынесенный по иску общественного деятеля и правозащитника Андрея Портнова запрет на празднование памятных дат причастных к Холокосту и массовым убийствам евреев и ромов нацистских преступников, утверждённых в начале этого года Киевсоветом. Об этом Портнов сообщил на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Напомню, решением киевских властей была установлена необходимость отмечать памятные даты восьми нацистских палачей, полицаев вспомогательных батальонов и причастных к Холокосту антисемитов", - отметил правозащитник.

Как сообщали Українські Новини, в начале нынешнего года Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. В нем оказалось много спорных исторических личностей: помощники нацистских лидеров и их коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.

Больше новостей о: Нацисты Суд Антисемитизм Киевсовет Портнов

ОПЗЖ вступилась за "Партию Шария", которую хотят з...
Разработаю и внесу законопроект о запрете чествова...
Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисе...
Летним площадкам кафе и ресторанов отменили уплату...
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве снова выросла
Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ
Новости
Повышение "минималки" в кризис может привести к увеличению количества зарплат "в конвертах", - ЕБА 14:40
Черниговская область может ослаблять карантин. Критериям для смягчения не соответствуют 6 регионов 14:27 Инфографика
Следствие грубо нарушает закон в деле судей Окружного админсуда, - экс-глава ВСЮ 14:19
Из-за коронавируса Кличко освободил рестораторов и мелкий бизнес от уплаты паевого участия 14:15
Апелляционный админсуд признал законным запрет на празднование памятных дат нацистских преступников, - Портнов 13:59
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
больше новостей
Дом в Полтаве со свастикой. Фото: интернет-издание Полтавщина
На новостройке в центре Полтавы появилась свастика и руны 08:31
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
больше новостей
Сегодня началась дополнительная сессия ВНО: сроки и когда объявят результаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok