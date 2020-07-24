Апелляционный админсуд признал законным запрет на празднование памятных дат нацистских преступников, - Портнов

Апелляционный административный суд признал законным вынесенный по иску общественного деятеля и правозащитника Андрея Портнова запрет на празднование памятных дат причастных к Холокосту и массовым убийствам евреев и ромов нацистских преступников, утверждённых в начале этого года Киевсоветом. Об этом Портнов сообщил на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Напомню, решением киевских властей была установлена необходимость отмечать памятные даты восьми нацистских палачей, полицаев вспомогательных батальонов и причастных к Холокосту антисемитов", - отметил правозащитник.

Как сообщали Українські Новини, в начале нынешнего года Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. В нем оказалось много спорных исторических личностей: помощники нацистских лидеров и их коллаборанты, антисемиты и лояльные гитлеровцам украинские политические деятели.