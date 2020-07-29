У Маріуполі з сокирою напали на охоронця синагоги. США просять швидше розслідувати інцидент

Невідомий напав на синагогу в Маріуполі. Фото: пресслужба поліції Донецької області

Невідомий напав на синагогу в Маріуполі. Фото: пресслужба поліції Донецької області

У той час, як теракт у синагозі в Німеччині забрав людські життя, влада США розраховує на швидке розслідування нападу на синагогу в Маріуполі (Донецька область).

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, передають Українські Новини.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про вчорашній напад на синагогу в Маріуполі. Сподіваємося побачити швидке і ретельне розслідування. Ми разом з народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій його формі", - сказано в ньому.

28 липня невідомий чоловік увійшов у синагогу в Маріуполі з сокирою.

Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою.

Незважаючи на отримані поранення, охоронцю вдалося роззброїти чоловіка.

Тікаючи, нападник встиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки і пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський відзначає низький рівень антисемітизму в Україні.

До цього у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.