Последствия непогоды. В курортной Кирилловке затопило более 10 баз отдыха

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где засняли сразу два смерча , бушевавшие рядом,

Так, сообщается, что повышение уровней воды произошло на Федотовой косе.

"В результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см более чем на 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и откачивают воду. Уточняется, что дорога в Кирилловку не затоплена - можно беспрепятственно доехать.

Как сообщали Українські Новини, 27 июля, около 13:00 в результате кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.

Также в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче.

Ранее сообщалось о том, что за ночь в Бердянске выпала четырехмесячная норма осадков.