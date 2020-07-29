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29 июля 2020, среда, 08:30 2942
Происшествия 2020-07-29T08:30:25+03:00
Українські Новини
Последствия непогоды. В курортной Кирилловке затопило более 10 баз отдыха

Последствия непогоды. В курортной Кирилловке затопило более 10 баз отдыха

Анна Рудык
Подтопление, Мелитополь, Затопление, Кирилловка
Затопление баз отдыха в Кирилловке. Фото: ГосЧС
Затопление баз отдыха в Кирилловке. Фото: ГосЧС

В Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом, из-за сильнейших ливней, которые прошли накануне, затопило более 10 баз отдыха. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГосЧС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что повышение уровней воды произошло на Федотовой косе.

"В результате сильного ливня произошло повышение уровня воды от 25 до 30 см более чем на 10 базах отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Вода собралась на тех базах, которые находятся в низинах на расстоянии 20-30 м от береговой линии", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и откачивают воду. Уточняется, что дорога в Кирилловку не затоплена - можно беспрепятственно доехать.

Как сообщали Українські Новини, 27 июля, около 13:00 в результате кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.

Также в Ивано-Франковской области в пятницу, 24 июля, выпал сильный град, который устроил настоящий апокалипсис в курортном Яремче.

Ранее сообщалось о том, что за ночь в Бердянске выпала четырехмесячная норма осадков.

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